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TRT Haber 25.10.2024 00:05

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de... Çek Cumhuriyeti'ne Metin Feyzioğlu, İsviçre Büyükelçiliği'ne Şebnem İncesu, Slovenya Büyükelçiliği'ne Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliği'ne Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Zambiya Büyükelçiliği'ne Hüseyin Barbaros Dicle atandı.

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu oldu

Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.

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