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Gündem
TRT Haber 24.10.2024 22:55

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken görüşmede, dün Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefonda görüştüğünü duyurdu.

Bakan Fidan görüşmede, bilhassa Gazze’nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

Görüşmede Lübnan’daki son gelişmeler de değerlendirildi. Savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini kaydetti yineledi.

Görüşmede, Ukrayna’daki son durum da ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

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ABD Antony Blinken Hakan Fidan TUSAŞ Terör Saldırısı
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