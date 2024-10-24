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TRT Haber 24.10.2024 20:29

“Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

“Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddialarına yalanlama

"Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” haberleri DMM tarafından yalanlandı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu’nda diğer ülkelerin üyelik süreci gündeme gelmemiştir.

Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan’ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

 

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