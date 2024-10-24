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Gündem
AA 24.10.2024 19:32

Görgün: Kahraman ordumuz için daha çok çalışacağız, en iyisini yapacağız

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha iyisini, en iyisini yapacağız ve terörle mücadelede kahraman ordumuz için ne gerekiyorsa en hızlı şekilde teslim edeceğiz" diye konuştu.

Görgün: Kahraman ordumuz için daha çok çalışacağız, en iyisini yapacağız

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki TUSAŞ standının önünde açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayi olarak kahraman Türk ordusuna destek veren bir teknoloji ordusu olduklarını söyledi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısına da değinen Görgün, "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha iyisini, en iyisini yapacağız ve terörle mücadelede kahraman ordumuz için ne gerekiyorsa en hızlı şekilde teslim edeceğiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Görgün, "Dün ve bugün TUSAŞ'taydık, şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine, tüm milletimize sabırlar diliyorum. Yaralılarımız, kardeşlerimiz, çalışma arkadaşlarımız oldu. Operasyona destek olan kahraman özel kuvvetlerden, emniyetten, jandarmadan yaralanan arkadaşlarımız oldu, onlara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

"Daha güçlü ve motive şekilde çalışmaya devam edeceğiz"

TUSAŞ'taki tüm çalışanlarının görevlerinin başında olduğunu dile getiren Görgün, şunları kaydetti:

"Yüksek bir motivasyonla çalışıyor olması ve teslimatları daha hızlı yetiştirmek üzere gayret göstermeleri bizi gururlandırdı. Hatta dünkü saldırıda yaralanıp da bugün işe gelen çalışanlarımız da vardı. Allah hepsinden razı olsun. Şehit olanlara bir kez daha rahmet diliyorum. Biz biriz, birlikteyiz, daha güçlü bir şekilde, daha motive bir şekilde en iyisi daha hızlı yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz."

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Savunma Sanayii Haluk Görgün TUSAŞ Terör Saldırısı
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