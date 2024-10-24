Mehmetçik'in Orta Afrika görevi 1 yıl daha devam edecek

Türk askerinin uluslararası faaliyetleri, Orta Doğu'dan Afrika'ya birçok bölgede devam ediyor.

Mehmetçik, Orta Afrika'da Birleşmiş Milletler'in Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu kapsamında 2016 tarihinden beri görev yapıyor.

Mehmetçik'in faaliyetleri sivillerin korunması, toprak bütünlüğünün korunması ve insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca Türkiye'nin Afrika kıtasında izlediği politikanın da doğal bir uzantısını oluşturuyor. O görevin süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis'te ele alındı.

Genel Kurul'da görüşülen tezkere milletvekillerinin oyu ile kabul edildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler misyonu kapsamında Orta Afrika'da görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.