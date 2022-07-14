Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirdi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı. "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!" mesajı paylaşıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirdi.
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