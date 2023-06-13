5 ilde MASAK destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan organizasyonun, Türkiye'de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar liranın üzerindeki malvarlığına el konuldu.

Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk lirası üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet ele geçirildi.