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Gündem
TRT Haber 13.06.2023 15:35

CHP'de seçim sonrası değişim sesleri yükseliyor

Yükselen değişim taleplerinin gölgesinde kurultaya hazırlanan CHP’de liderlik yarışı kızışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından bir adaylık çıkışı da Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

CHP'de seçim sonrası değişim sesleri yükseliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yaptığı değişiklikleri yeterli bulmayanlar, birbiri ardına verdikleri "değişim" mesajlarıyla gündemde.

Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimi ila olmayacağını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Takip ediyorum süreci" dedi.

Özel: Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım

İmamoğlu'nun ardından adaylık için yeşil ışık yakan bir diğer isim CHP Grup Başkanı Özgür Özel'di.

Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Parti kimsenin önünü kapatmamalı. Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel Başkan adaylığı ise Genel Başkan adaylığı" ifadelerini kullandı.

Özcan: Böyle bir siyasi hareketten kaçmam

Genel başkanlık koltuğu için çıkış yapan son isim ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan, İmamoğlu'na destek verse de göreve kendisinin de talip olduğunu hatırlattı.

Özcan, şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu'na şu aşamada en çok yakışır bu gömleği giymek, parti genel başkanlığı gömleğini giymek. Bu cesareti kimse göstermezse, üzerimize vazife de düşerse biz böyle bir siyasi hareketten şahsım adına kaçmam."

CHP'de değişim tartışması yaşanırken şimdi gözler yapılması planlanan kurultaya çevrildi.

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CHP Ekrem İmamoğlu
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