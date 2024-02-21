5 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da "Bozdoğan-6" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
Yerlikaya, 1 Haziran 2023’ten günümüze kadar DEAŞ’a yönelik toplam 1162 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 2 bin 402 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."
5️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-6” Operasyonlarında 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 21, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize… pic.twitter.com/7TrBCSeD1j