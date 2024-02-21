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TRT Haber 21.02.2024 09:52

5 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

5 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-6” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

5 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da "Bozdoğan-6" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, 1 Haziran 2023’ten günümüze kadar DEAŞ’a yönelik toplam 1162 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 2 bin 402 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

 

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