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Gündem
AA 09.05.2025 23:17

47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı

Gaziantep merkezli 47 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 77'si tutuklandı.

47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı

FETÖ'nün Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasında yer alan güncel örgüt yapısının deşifre edilmesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 225'e ulaştı.

Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 23'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer sanıklar nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 77'si hakimlikçe tutuklandı, 125 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli 47 ilde 7 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda 222 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların deşifre olmamak adına bir araya gelmedikleri, üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurt dışı kamplara götürdükleri, görüşmeleri ise internet tabanlı farklı haberleşme programları üzerinden yaptıkları ve toplantılarını çevrim içi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

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