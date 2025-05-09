Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.05.2025 22:48

Bakan Tunç: Kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması kararına ilişkin, "Kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç: Kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması kararını değerlendirdi.

Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

 

"Filistin’e verdiği destek gerekçe gösterilerek yargılanması asla kabul edilemezdi"

"ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrencimiz Rümeysa Öztürk'ün, görülen davada serbest bırakılmasına yönelik karar verilmesi kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir.

Rümeysa kardeşimizin özgürlüğüne yeniden kavuşacak olması, temel insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından son derece önemlidir.

Bu süreç, bir bireyin inancı ve Filistin’e verdiği destek gerekçe gösterilerek yargılanmasının asla kabul edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

Rümeysa kardeşimizin uğradığı haksızlık gibi demokratik değerlerle bağdaşmayan uygulamalara, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, İslamofobiye, çifte standarda hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

Adalet Bakanlığı olarak ilk andan itibaren Rümeysa kardeşimizin gerek diplomatik, gerekse hukuki anlamda destekçisi olduk. Adalet müşavirlerimiz tarafından duruşmalar bizzat takip edildi.

Daima yanında olduğumuz Rümeysa kardeşime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." 

ETİKETLER
ABD Filistin Devleti Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan infaz sistemi çalıştayı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:20
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
23:14
Beyaz Saray: Trump, Zelenski ile çok iyi ve verimli bir görüşme yaptı
23:13
Gaz kaçağını çakmakla kontrol etti, ağır yaralandı
23:07
Vapurdan düşen yolcuyu balıkçı kurtardı
22:15
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan infaz sistemi çalıştayı
22:07
Rümeysa Öztürk'ün annesi: Karardan dolayı çok mutlu olduk
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
FOTO FOKUS
Vapurdan düşen yolcuyu balıkçı kurtardı
Vapurdan düşen yolcuyu balıkçı kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ