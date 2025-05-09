Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan infaz sistemi çalıştayı

Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Kamuoyundaki Cezasızlık Algısı Kapsamında Cezaların İnfazına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri" çalıştayının açılışında konuştu.

Çalıştayda ceza adaletine yönelik konuların ele alınacağını belirten Uçum, çalıştayla adil bir ceza adaleti sistemine tam manasıyla ulaşmanın hedeflendiğini belirtti.

Uçum, "Ceza adalet sisteminin, soruşturma ve kovuşturma kadar önemli diğer aşaması da infaz rejimidir. Soruşturma, kovuşturma süreçlerinin ve cezaların adil ve tatminkar olması kadar infaz rejiminin de adil ve tatminkar olması gerekir." ifadelerini kullandı.

"Proje çalışmalara ihtiyaç var"

Çalıştayın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Uçum, infaz sistemine yönelik düzenlemelerde temel ilkenin suç ve cezada orantılılık olduğuna işaret etti. Bu kapsamda, cezasızlık ya da yetersiz ceza algısı oluşturmayan bir infaz dengesinin kurulmasının amaçlandığını ifade etti.

İnfaz uygulamalarının, topluma kazandırma amacına hizmet edecek şekilde daha etkili hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Uçum, bu doğrultuda iş yurtlarının hem yönetsel hem de kapasite açısından yeniden yapılandırılması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Uçum, cezaevlerindeki kalabalıklaşma sorununun giderilmesinin, bu alanların mevcut kapasitelerine uygun şekilde kullanılmasının ve ihtiyaç durumunda kapasitelerin artırılarak benzer sorunların tekrar yaşanmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Mehmet Uçum, ayrıca, cezaevlerinin mekansal koşulları ile diğer yaşam standartlarının sürekli olarak insani düzeyde geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Tüm bu adımların, infaz rejiminin mahkumlar açısından daha adil, mağdurlar ve toplum açısından ise daha tatmin edici hale getirilmesine yönelik olduğunu belirten Uçum, bu hedeflere ulaşmak için yasama ve yürütme organlarının düzenleyici işlemlerine, idari kararlara ve proje çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yeni dönemin ilk çalıştayı ceza infaz hukukuna ilişkin yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümet programına ve talimatına uygun olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakanlığının bu alanlarda çok yoğun bir faaliyet içinde olduğuna vurgu yapan Uçum, Hukuk Politikaları Kurulu olarak kendilerine düşenin ise bu faaliyetlere destek vermek olduğunu ifade etti.

Uçum, bu faaliyetlere fikri destek sağlamak, politika oluşturmak, öneri ve yaklaşımlar geliştirmek için Kurul bünyesinde birinci dönemde ceza hukukunun tüm disiplinlerine ilişkin çok yönlü çalışmalar yaptıklarını belirterek yeni dönemin ilk çalıştayını da ceza infaz hukukuna ilişkin yaptıklarını söyledi.

Çalıştayın konusunu, "Kamuoyundaki Cezasızlık Algısı Kapsamında Cezaların İnfazına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri" olarak belirlediklerini aktaran Uçum, "Çalıştayımızda, cezasızlık algısının gerçek olup olmadığı, algıyı oluşturan sebepler, giderilmesine yönelik öneriler ele alınacak ve infaz hukukuna ilişkin genel değerlendirmeler yapılacaktır. Çalıştayımıza her dereceden yargı mensubumuz, barolarımızın temsilcileri, akademisyenlerimiz, Adalet Bakanlığımızın ilgili yöneticileri ve Kurulumuzun konuyu takip eden üyeleri katılmaktadır." diye konuştu.