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Gündem
AA 09.05.2025 19:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütünleştirici bir Avrupa Birliği herkesin menfaatinedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi vatandaşları başta olmak üzere Avrupa halklarının 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütünleştirici bir Avrupa Birliği herkesin menfaatinedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kutlama mesajında, her yıl 9 Mayıs'ta idrak edilen Avrupa Günü'nün, 1950'de Schuman Deklarasyonu'yla başlayan Avrupa'nın siyasi ve ekonomik bütünleşme sürecinin bir sembolü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa bütünleşmesinin vücut bulduğu Avrupa Birliğinin, son yıllarda yaşanan çok boyutlu küresel ve bölgesel meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği tartışılmakta; Gazze’de 19 aydır devam eden katliamlara sessiz kalınması, İsrail’in saldırılarını durduracak etkili bir politika geliştirilememesi, Birlik değerlerinin sorgulanmasına yol açmaktadır." dedi.

"Birliğin, karşılıklı fayda temelinde hareket etme basiretini göstereceğine inanıyoruz"

Avrupa Birliğinin bugün bütünleşmenin temellerinin atıldığı yıllardaki gibi vizyoner ve cesur bir bakış açısına ihtiyacı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu zor zamanlarda, münferit üyelerinin çıkarlarına esir edilmeyen, kıtanın müşterek çıkarlarına odaklanan, kapsayıcı ve bütünleştirici bir Avrupa Birliği herkesin menfaatinedir. Karşılaştığı tüm engellere rağmen Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemiz, kriz ve çatışmalarda izlediği insani, barışçıl ve yapıcı politikalarla, ortaya koyduğu adil çözümlerle Birliğin bekası için de bir teminattır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:

"Nitekim son dönemde tüm dünyayı etkileyen ve geleneksel politikaların gözden geçirilmesine sebep olan transatlantik ve küresel gelişmeler, Türkiye-Birlik ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Avrupa Birliği kurumlarını temsil iddiasında olan kimi şahıs ve grupların zaman zaman ülkemiz aleyhine takındıkları hakkaniyetsiz tutuma rağmen Birliğin önümüzdeki dönem karşılıklı fayda temelinde, uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hareket etme basiretini göstereceğine inanıyorum. Bu vesileyle, kendi vatandaşlarım başta olmak üzere Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

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Avrupa Birliği İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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