Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.05.2025 18:40

RTÜK'ten "dolandırıcılık" uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kurul ve Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak yapılan "dolandırıcılık" girişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

RTÜK'ten "dolandırıcılık" uyarısı

Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak telefonla arandığı, "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların yaptığı aramalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu nedenle radyo ve televizyon yayıncılarımızın bu tür şüpheli aramalarla karşılaşmaları halinde, gecikmeden RTÜK'e ve ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeleri önemle rica olunur."

ETİKETLER
RTÜK Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Jeotermal enerjide Avrupa'da ilk sırada yer alıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:09
Husiler: İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldık
20:02
Kızılay kurban vekalet fiyatlarını belirledi
19:41
Hindistan, ülkedeki 24 havalimanının kapalı kalma süresini 15 Mayıs'a kadar uzattı
19:33
Düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı
19:08
Borrell'den AB'ye Gazze eleştirisi: Gazze'ye düşen bombaların yarısını biz sağlıyoruz
19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütünleştirici bir Avrupa Birliği herkesin menfaatinedir
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
FOTO FOKUS
Düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı
Düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ