Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.05.2025 17:48

Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile video konferans yöntemiyle görüştüğünü açıkladı.

Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile kapsamlı ve verimli bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma, lojistik ve altyapı alanlarında mevcut işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Kalkınma Yolu başta olmak üzere, ortak projeler, yatırım fırsatları ve teknik işbirliği konularında karşılıklı anlayış ve güçlü bir irade ortaya koyduk. Türkiye ve BAE olarak, Kalkınma Yolu Projesi ile hem coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz hem de güvenliğine katkı sağlayacağız."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı BAE
Sıradaki Haber
DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:42
RTÜK'ten "dolandırıcılık" uyarısı
18:18
Küresel ticaret savaşı nedeniyle Almanya'da 25 bin sanayi istihdamı risk altında
18:01
Cevdet Yılmaz: Jeotermal enerjide Avrupa'da ilk sırada yer alıyoruz
18:15
Türk mutfağı dünya sahnesinde hızla yükseliyor
17:47
DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor
18:25
Burdur'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı kişi yaralandı
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
FOTO FOKUS
Kınalıada açıklarında "müsilaj" alarmı
Kınalıada açıklarında "müsilaj" alarmı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ