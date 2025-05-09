Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile kapsamlı ve verimli bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma, lojistik ve altyapı alanlarında mevcut işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Kalkınma Yolu başta olmak üzere, ortak projeler, yatırım fırsatları ve teknik işbirliği konularında karşılıklı anlayış ve güçlü bir irade ortaya koyduk. Türkiye ve BAE olarak, Kalkınma Yolu Projesi ile hem coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz hem de güvenliğine katkı sağlayacağız."