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Gündem
AA 09.05.2025 21:59

Rümeysa Öztürk'ün annesi: Karardan dolayı çok mutlu olduk

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün ailesi, kızlarının serbest bırakılması kararına ilişkin, "Karardan dolayı çok çok mutlu olduk, sevindik. Kızımızın sesini günler sonra duyduk, yüzünü gördük. Ailecek çok sevinçliyiz. Birbirimize sarılıp sevinç gözyaşları döktük" dedi.

Rümeysa Öztürk'ün annesi: Karardan dolayı çok mutlu olduk

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün babası Levent Öztürk ve annesi Tuğba Öztürk, kızlarının serbest bırakılması kararına ilişkin duygularını paylaştı.

Anne Öztürk, karardan dolayı çok mutlu olduklarını ve eşiyle birbirlerine sarıldıklarını söyledi.

"Birbirimize sarılıp sevinç gözyaşları döktük"

"Karardan dolayı çok mutlu olduk, sevindik. Kızımızın sesini günler sonra duyduk, yüzünü gördük. Ailecek çok sevinçliyiz. Birbirimize sarılıp sevinç gözyaşları döktük. Elhamdülillah çok şükür Allah'ımıza." diyen anne Öztürk, kızını günler sonra uzaktan da olsa ekrandan görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Baba Öztürk ile beraber kızlarını ekranda gördüklerini aktaran anne Öztürk, kızlarına bir an önce kavuşmak istediklerini dile getirdi.

"Yorgunuz ama mutluyuz"

Kızlarının "yorgun ama güçlü" olduğunu gördüklerini söyleyen baba Öztürk, "Bizler de oldukça yorgunuz ama mutluyuz elhamdülillah." dedi.

Baba Öztürk, kararın henüz çok yeni olduğunu belirterek, süreç içerisinde başka mahkemelerin de olduğunu dile getirdi.

Kızlarının serbest bırakıldığı mahkemeyi sonuna kadar takip ettiklerini ve günler sonra kızının yüzünü gördüğünü anlatan Baba Öztürk, evladının sesini duyduğunu ve çok duygulandığını söyledi.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William K. Sessions, yaklaşık 3 saat süren duruşmada tarafları dinlemesinin ardından, yaklaşık 6 haftadır Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

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