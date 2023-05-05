43 madencinin hayatını kaybettiği davada ara karar açıklandı

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Adliyede özel oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmalarının tamamlanması ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

Savcı tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep eden cumhuriyet savcısı, Ankara Barosundan gelen müşteki avukatlarının katılma taleplerinin reddini istedi.

Söz alan müşteki avukatları sanıkların ayrı müdafiler tarafından savunmalarının alınması, duruşma görüntü kayıtlarının kendilerine verilmesi, TTK Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulunulması, tutuklu sanıkların bu halinin devamı talebinde bulundu.

Duruşmada söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "ihmaller zincirinin ortaya çıkarılması ve adaletin tecelli etmesi için" Bartın Barosuna bağlı avukat olarak davaya katılma talebinde bulundu.

Sanık avukatları, cumhuriyet savcısının müvekkillerinin tutukluluk halinin devamına yönelik görüşüne katılmadıklarını söyleyerek, müşteki ve mağdur vekilleri dışındaki katılma taleplerinin reddini ve müvekkillerinin tahliyelerini, mümkün değilse en ağır adli kontrol şartları uygulanarak tahliyelerini talep etti.

7 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Her ayın 15'inde gaz ölçüm değerlendirmesi yapılması kararlaştırıldı

Her ayın 15'inde Amasra Müessesesine ait maden ocağında değerlerin normale dönüp dönmediğinin tespiti için kameralarla gaz ölçüm değerlendirmesi yapılmasını kararlaştıran heyet, CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu'nun davaya katılma talebinin reddine, müşteki vekillerinin katılma taleplerinin ise müştekilerin beyanı alındıktan sonra değerlendirilmesine hükmetti.

Duruşma, müşteki ifadelerinin alınması için 24 Temmuz'a ertelendi.

Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme heyeti, 28 Nisan'daki duruşmada açıkladığı ara kararda, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.