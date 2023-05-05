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Gündem
AA 05.05.2023 22:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınır ötesi harekatlarımız bitmedi, sadece doğru zamanı bekliyoruz

Sınır ötesi harekatların bitmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece doğru zamanı bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınır ötesi harekatlarımız bitmedi, sadece doğru zamanı bekliyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET özel yayınına konuk oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

"14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz.

Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.

(Mitingler) Samsun'da 120 binin üzerindeydi, bugün Erzurum 130 bin civarındaydı. Pazar günü de İstanbul mitingimizi yapacağız.

PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda.

14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir.

14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir.

Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye, 'Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz' diye demeç vermiş.

Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz.

Güneydoğu’da teröristlerin inlerine girerek baharı biz getirdik. Hepsi Kandil'e yığıldılar. Oradan sesleniyorlar fakat Kandil'i de bunların başına geçireceğiz o günler de yakın.

Bugüne kadar 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Bay bay Kemal, hadi çık, 'PKK terör örgütüdür' de. Niye diyemiyorsun, söyleyemiyor. Selahattin Demirtaş’ı çıkaracakmış, hukuk devletinde istediğin gibi atıp tutamazsın.

Tekniğine uygun yapılan her anket bizim önde olduğumuzu gösteriyor. Kamuoyunu meydanlarda yokluyoruz, Cumhur ittifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü adeta haykırıyor. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis seçimlerinde tereddüde yer vermeyecek şekilde öndeyiz.

Milletimiz hizmet ve eser siyasetinin hakemliğini yine yapacaktır. Masabaşı anketler ve sosyal medya kampanyalarıyla seçim kazanılmayacağını Bay bay Kemal ve avanesi bir kez daha anlayacak. Seçim, sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır.

Eğer dürüstseniz çıkın devletten BAYKAR'a verilen destek nedir açıklayın. Dünürüm bırakın kredi almayı devletin arazilerini bile kabullenmezdi, çocukları da öyle."

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