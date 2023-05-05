Kılıçdaroğlu: Türkiye 5 yıl içinde Akdeniz havzasının en güçlü devleti olacak

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, engellisiyle güzel ülkede huzur içinde yaşamak istediklerini söyledi.

85 milyona sözü olduğunu, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Yani bunlar gibi olmayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplaştırmayacağız. Ahlakı egemen kılacağız. Devlete adaleti egemen kılacağız. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadına yönelik şiddeti en sert şekilde koşullar ne olursa olsun engelleyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, kadının güçlü, eğitimli olmasının toplumu da o kadar güçlü kılacağını, kadına gereken öncemi vereceklerini anlattı.

Kadınıyla erkeğiyle sandığa gidileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Eğer bir değişim istiyorsak sandığa gideceğiz. Özellikle hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Eğer bir çocuk açsa, unutmayın 85 milyon açız demektir. Bir çocuk eğer kışın doğal gaz kesildi diye karanlıkta veya soğukta kalıyorsa, unutmayın hepimiz karanlıkta ne soğukta kalıyoruz demektir. O nedenle biz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bütün kadınların sosyal güvencesi devlet olacak ve kadın tıpkı memur, işçi, emekli gibi gidecek bankadan düzenli aylığını alacak ve çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Hiçbir yoksul aile ‘Ben yoksulum’ diye sokağa çıkıp bir şekilde bana yardım edin diye bir cümle kullanmayacak. Çünkü onun yardımını sosyal devlet zaten sağlayacak."

"Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız"

Tarlada, bağda, çalışan kadınların ve gençlerin bütün sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, zamanı geldiğinde de kadınların tamamının emeklilik hakkına kavuşmuş olacağını kaydetti.

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını, köy okullarını açacaklarını dile getiren Kılçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece kırsalda yaşayanlar çocuğumu okula göndereceğim diye kent merkezine gelmeyecek. Öğretmen orada olacak, okul orada olacak. Dolayısıyla evladını rahatlıkla okula gönderecek. Gençler, şimdi geleyim şimdi. Gençler hazır mısınız? Söz mü? Sandığa gidiyorsunuz değil mi? Oyunuzu kullanacaksınız değil mi? Gençler, 5 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek sandıkta oy kullanacak ve bu gençler demokrasiyi bu ülkeye getirecek. Bir otoriter yönetimi değiştirecek. Bu gençliğin bizim siyasi tarihimize de dünya siyasi tarihine de bırakacağı çok ama çok önemlidir armağan olacak. Millet İttifakı'na vereceğiniz bir oyun, ne kadar değerli olduğunu asla ve asla unutmayın. Demokrasiyi bu ülkeye sizler getireceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası verdiğimiz demokrasi mücadelesini inşallah sizler mayıs ayında pekiştireceksiniz. Size güveniyorum."

"Cumhurbaşkanı seçildiğimde saraya değil Çankaya'ya gideceğim"

Ülkede 5-6 yerden maaş alanların olduğunu, 22 yıldır yurt dışına 418 milyar dolar para çıkışı yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Sanıyorlar ki Bay Kemal bunu seyredecek. Yemezler. Parayı son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sizin o paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum. Ben değil bütün dünya biliyor" dedi.

Kul hakkı yemediğini ve kimseye kul hakkı yedirmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Benim saraylara oturma gibi bir merakım yok. Ben sizler gibi mütevazı yaşıyorum zaten. Bir evim var ve mutfağımı hepiniz biliyorsunuz. Mutlu bir evimiz var huzur içerisinde yaşıyoruz. Millet açlıktan kıvranırken mutfaklarda yangın varken sarayda mı oturulur? Sizler nasıl yaşıyorsanız, inanın Bay Kemal de öyle yaşayacak. Mütevazı yaşayacak. Siyasetçi topluma örnek olmak zorundadır. Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde saraya değil Gazi Mustafa Kemal’in Çankaya'sına gideceğim. Beraber gideceğiz. Kendi tarihimize uygun olarak ülkenin şanını şerefini koruyarak cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunuzda ülkenin itibarını korumak zorundasınız."

Terör dolayısıyla da suçlandıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Ne zaman bir şey olsa sıkışsalar doğru Kılıçdaroğlu. Her şeyde Kılıçdaroğlu. Ya arkadaş terör örgütünün saldırdığı kişi benim ve bir askerimiz şehit oldu. Sen oğlunu, çocuklarını paralı askerliğe gönderirken, garibanın oğlu gibi oğlunu askere gönderen de benim. Dolayısıyla vatanseverlikse sen benim yanımda vatanseverlik edebiyatı yapamazsın. Hele hele benim yanımda hiç milliyetçilik yapamazsın" sözlerini kullandı.

"5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak"

Kılıçdaroğlu, Türk lirasının değerini kaybettiğini, gelecek endişesi taşıyan herkesin euro, dolar ya da altın tutmaya çalıştığını belirtti.

Kimseden milliyetçilik dersi istemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi olan kendi ülkesi için çalışır. Milliyetçi olan kendi ülkesinde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa eder. Milliyetçi olan Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmaz. Milliyetçi olan bayrağına saygılı olur. Bizim iki kırmızı çizgimiz var, vatanımız ve bayrağımız. Bunu söylediğiniz andan itibaren her şey bitmiştir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çalışarak ve üreterek ne kadar güçlü bir ülke olduğunu dünyaya göstereceklerini kaydetti. 5 yıl içerisinde Akdeniz havzasının en güçlü devletinin Türkiye olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. 5 yıl içinde Mersin havzası Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan havza Akdeniz'in en büyük üretim merkezi haline dönüşecek. Göreceksiniz 5 yıl içerisinde Kayseri'yi, Çankırı'yı, Yozgat'ı demir ağlarla İskenderun Limanı'ndan Mersin Limanı'na bağlayacağız. Dolayısıyla oradaki fabrikalar, demir yoluyla malı taşıdıkları zaman ihracat için lojistik masrafların tümünü devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece boşalan Anadolu'nun içinde fabrikalar olacak, insanlar çalışacak, insanlar üretecek. En önemlisi katma değeri yüksek ürünleri üreteceğiz."

"Ülkeye kardeşlik, barış, huzur, her şey gelecek"

Ünlü olma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasette kalıcı olmak gibi bir düşüncem yok. Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız, bu ülke büyüyecek. Bu ülke huzur içinde olacak. Ülkeye kardeşlik, barış, huzur, her şey gelecek. Devletin bozulan kolonlarını yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, polislerin, öğretmenlerin, işçilerin yaşadıkları sorunları iyi bildiklerini ve çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

Kendisinin Cumhurbaşkanı olmasını istemeyen grupların bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan birincisi beşli çete. Beşli çetenin yapmadığı rezalet kalmadı. Her türlü rezaleti yaptılar 'Kılıçdaroğlu gelmesin' diye. Geleceğim, geleceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Kimsenin endişesi olmasın. İkincisi uyuşturucu baronları. Dünyanın parasını kazanıyorlar. Onlara vatandaşlık veriyorlar. 400 bin dolar verdin mi vatandaşlık alıyorsun. Sonra milyar dolarlar kazanıyorsun ve Türkiye'de bu kara para aklanıyor. Onlar buraya geliyorlar, kendi aralarında hesaplaşıyorlar. Uyuşturucu çeteleri ne iş yaptığını en iyi bizim polislerimiz bilir. Nereye gelirler? Nerede yuvalanırlar, satarlar. Hangi gemi gelirler? Bunların hepsi biliniyor. Ama siyasi otorite polisin elini kolunu bağladığı için bunlarla yeteri kadar mücadele edemiyor. Allah nasip eder Cumhurbaşkanı olduğumda 'Uyuşturucu çetelerinin kökünü kazıyacaksınız, kim size müdahale ederse bana söyleyeceksiniz' diyeceğim."