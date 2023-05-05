Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.05.2023 21:55

BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştirdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştirerek, "Onların desteğini istedi. Kapalı kapılar arkasında yaptı bu işleri. Hiç açıklama yapmadı" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştirdi
[Fotograf: AA]

Cuma namazını Pendik Velibaba Camii'nde kılan Mustafa Destici, daha sonra buradaki Veliyüddin Velibaba Hazretleri Türbesi'ni ziyaret edip dua etti.

Ardından Pendik Meydanı'nda kurulan platformdan vatandaşlara seslenen Destici, HDP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi şubesi olarak hareket ettiğini, Anayasa Mahkemesinin ise HDP'yi kapatmayarak Hazine yardımı almasına olanak sağladığını söyledi.

Destici, "Biz o zaman uyardık. 'Bu parayı vermeyin, bu para terör örgütüne gidecek' dedik. İşte şimdi HDP seçime girmiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeleri cevap ver. Para nerede? Bu milletin 650 trilyonu nerede? Kandil'de mi? Hadi alın bakayım parayı. Önce kısıtlama, tedbir koydular, daha sonra parayı HDP'nin yani PKK'nın kasasına aktardılar'' diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu HDP'nin desteğini istedi"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini eleştiren Destici, "Onların desteğini istedi. Kapalı kapılar arkasında yaptı bu işleri. Hiç açıklama yapmadı. Sonra HDP'nin eski milletvekili çıktı, ne dedi? 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla' dedi. Bir tanesini o açıkladı; Terörist başı Apo ve 37 kişinin katillerinin azmettiricisi Demirtaş'ın dışarı çıkarılacağını, bütün teröristlerle birlikte serbest bırakılacağını söyledi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Ben böyle bir söz vermedim" diyemediğini söyleyen Destici, "Eğer öyle değilse çıksın 'Hayır' desin. Kılıçdaroğlu, yüreğin yetiyorsa bu akşam da çık Twitter'a, de ki; 'Hayır, ben HDP PKK'ya özerklik konusunda, Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti konusunda, bütün teröristleri Apo dahil, Demirtaş dahil dışarı çıkarma konusunda, bütün işten atılan PKK'lıları belediyelere işe alma konusunda söz vermedim' de" diye konuştu.

Destici, Akşener'i eleştirdi

Destici, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik eleştirilerde bulunarak, "Şimdi bu figüran, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle, PKK'yla işbirliği için hiç yorum yapmıyor. Diyor ki; 'Kim PKK'yla işbirliği yapıyorsa Allah onun belasını versin.' Bu sefer de diyor ki 'Bana PKK'lı diyorlar.' Kimse sana 'PKK'lı demiyor. Sana, 'PKK'yla işbirliği yapanların işbirlikçisi' diyoruz. Sen PKK'yla, PKK'yla işbirliği yapanlarla devam ettiğin sürece biz bunları senin yüzüne vurmaya devam edeceğiz. Sen Türk milliyetçisi değilsin. Sen çakma milliyetçisin" diye konuştu.

Mustafa Destici, konuşmasının sonunda vatandaşlardan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve BBP'ye destek istedi.

ETİKETLER
BBP Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Destici Seçim 2023
Sıradaki Haber
Suriye konulu dörtlü görüşme 10 Mayıs'ta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: 176 ölü
23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınır ötesi harekatlarımız bitmedi, sadece doğru zamanı bekliyoruz
22:47
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği
23:20
Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası...
22:38
Yurt dışındaki bir oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak
22:34
Kamboçya'da altın ocağındaki göçükte 4 işçi öldü
Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı
Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı
FOTO FOKUS
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: 176 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: 176 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ