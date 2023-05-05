Millet İttifakı'nın Maltepe'deki mitingi için bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak mitingle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 06.00'dan itibaren Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Kapatılan yollara alternatif olarak kullanılacak güzergahlar ise D-100 Karayolu ve Kemeraltı Caddesi.