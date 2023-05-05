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Gündem
AA 05.05.2023 19:39

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de ziyaretler yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
[Fotograf: AA]

Oğan, ilk olarak Zafer Partisi İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada seçim çalışmaları hakkında partililerle görüştü.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetini de ziyaret eden Oğan, sürekli sahada olduklarını ve vatandaşların nabzını yokladıklarını söyledi.

Mütevazı bir seçim kampanyası yürüttüklerini vurgulayan Oğan, "Diğer adaylardan farklı tamamen öz kaynaklarıyla hareket eden, Türk milletinin küçük yardımlarıyla mütevazı kampanya sürdüren ancak Türk milletine, diğerlerinden çok daha etkili bir şekilde ulaşan bir aday olarak karşınızdayım" dedi..

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buradaki ziyaretinin ardından Oğan, Cumhuriyet Meydanı'nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap ederek, seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

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