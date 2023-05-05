Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yılda 9 bin 43 eseri ait olduğu topraklara getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük geri kazanımlarını gerçekleştirerek Anadolu'dan yurt dışına kaçırılmış 9 bin 43 eseri ait olduğu topraklara getirdik" sözlerini kullandı.