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TRT Haber 05.05.2023 21:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yılda 9 bin 43 eseri ait olduğu topraklara getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda Anadolu'dan yurt dışına kaçırılmış 9 bin 43 eserin ait olduğu topraklara geri getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yılda 9 bin 43 eseri ait olduğu topraklara getirdik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük geri kazanımlarını gerçekleştirerek Anadolu'dan yurt dışına kaçırılmış 9 bin 43 eseri ait olduğu topraklara getirdik" sözlerini kullandı.


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