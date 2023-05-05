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Gündem
AA 05.05.2023 22:45

MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangına 2 helikopter, 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesiyle yangın söndürme desteği sağladı.

MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yeşilırmak köyünde yangın çıktı.

Müdahale için Türkiye’den yangın söndürme helikopteri desteği geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde meydana gelen yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet AS-532 tipi helikopter ve Kara Havacılık Komutanlığına ait 1 adet S-70 helikopterin yanı sıra 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesi ile yangın söndürme desteği sağlandı." ifadeleri yer aldı.

 


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