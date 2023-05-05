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Gündem
AA 05.05.2023 22:31

Yurt dışındaki bir oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarının birinde, bir siyasi partinin mührünün basılı halde olması hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Yurt dışındaki bir oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak
[Fotograf: AA]

Seçimler için Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, bir siyasi partinin adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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