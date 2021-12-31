Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 19:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
40 bin 786 yeni vaka... "Riskin arttığı bir dönemdeyiz"
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 COVID-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılbaşı uyarısı! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!" dedi.
YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar! pic.twitter.com/MwWGtwEVzt— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2021
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