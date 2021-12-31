Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Son 10 günde İstanbul'da vaka sayıları yaklaşık 5 kat arttı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 günde İstanbul'da vaka sayıları yaklaşık 5 kat arttı." dedi.
Ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantı son 10 gün nasıl etki etti? Omicrona karşı ne yapmalı? pic.twitter.com/WFhOCkwAkd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2021
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