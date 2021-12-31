Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 19:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sedat Peker suç örgütü davasında ara karar açıklandı
Sedat Peker'in elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne ilişkin davada mahkeme ara kararını açıkladı. 26 tutuklu sanıktan 12'si adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu Sedat Peker Suç Örgütü’yle iltisaklı olduğu iddia edilen 26’sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Sedat Peker suç örgütü davasında, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Emin Şahin aktardı.https://t.co/KOD5hTsXis pic.twitter.com/zSKxutNzUJ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2021
Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ara karar verildi. 26 tutuklu sanıktan 12'si adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Duruşma 6 ocak tarihine ertelendi.
Etiketler: İstanbul Suç Örgütü
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