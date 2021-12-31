Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu Sedat Peker Suç Örgütü’yle iltisaklı olduğu iddia edilen 26’sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Sedat Peker suç örgütü davasında, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Emin Şahin aktardı.https://t.co/KOD5hTsXis pic.twitter.com/zSKxutNzUJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2021

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ara karar verildi. 26 tutuklu sanıktan 12'si adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Duruşma 6 ocak tarihine ertelendi.