Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanlığından hatırlatma dozu kararı
Omicron varyantı ile daha etkin bir mücadele için yeni bir karar daha alındı. Buna göre, 2 doz Sinovac ve 2 doz BioNTech aşısı olmuş, son aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler, tekrar hatırlatma dozu yaptırabilecek.
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