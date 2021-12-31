Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 6. yıl dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuşuyor. https://t.co/w0YHkYEDso — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2021

Erdoğan, "Demokrasiye karşı darbecilerin yanında saf tutanlar, yine bizim gayretlerimiz ve milletimizin desteği sayesinde siyasetten tasfiye edildiler. Üzülerek ifade etmek isterim ki basın yayın camiamızda darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadı." dedi.