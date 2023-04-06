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TRT Haber 06.04.2023 11:40

4 parti seçime CHP listesinden girecek

Millet İttifakı’nın milletvekili aday listesi belirleme çalışmalarında sona gelindi. Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.

4 parti seçime CHP listesinden girecek
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 siyasi parti genel başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girme kararı aldı. İttifakın diğer ortağı İyi Parti ise seçime kendi logosu ile girecek. 

CHP ve İyi Parti arasında vekil çıkarmada sorun yaşanabilecek iller için 'fermuar modeli' gündemde. İki parti, vekil sayısı 5 ve altındaki 10 ilde ortak liste hazırlayacak. Aday sıralaması her partinin daha önceki oy oranları ve seçmen eğilimi dikkate alınarak belirlenecek.

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulması için son gün, 9 Nisan Pazar.

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