Etkisiz hale getirilen 3 terörist ile birlikte mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde dün etkisiz hâle getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Ele geçirilenler arasında; 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKS piyade tüfeği, 18 adet şarjör, 6 adet el bombası, 2 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat yer aldı."
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde dün etkisiz hâle getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2023
Ele geçirilenler arasında;
⚫️1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
⚫️1 adet AK-47 piyade tüfeği,
⚫️1 adet AKS piyade tüfeği,
⚫️18… pic.twitter.com/r1p0938T63