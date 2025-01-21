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TRT Haber 21.01.2025 10:26

4 Bakan yanan otelde incelemelerde bulunuyor

Kartalkaya'daki yangının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yangına ilişkin yetkililerden bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Bolu’ya gitti.

4 Bakan yanan otelde incelemelerde bulunuyor

Bolu Kartalkaya'daki yangının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yanan otele gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Bolu'ya ulaştı.

Yanan otelin olduğu bölgeye giden bakanların, yangına ilişkin yerinde inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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