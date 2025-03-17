4 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 79 kişi yakalandı

Ankara, İstanbul, Adana ve Van'da 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 79 şüpheli yakalandı.

Operasyonlara ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında paylaştı.

Ankara, İstanbul, Adana ve Van'da bulunan 4 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İçlerinde elebaşlarının da bulunduğu 79 şüpheli yakalandı.

"Suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"

Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 2 adet el bombası ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,"Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." mesajı verdi.