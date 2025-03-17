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TRT Haber 17.03.2025 08:38

4 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 79 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu 79 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

4 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 79 kişi yakalandı

Ankara, İstanbul, Adana ve Van'da 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 79 şüpheli yakalandı.

Operasyonlara ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında paylaştı.

Ankara, İstanbul, Adana ve Van'da bulunan 4 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İçlerinde elebaşlarının da bulunduğu 79 şüpheli yakalandı.

 

"Suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"

Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 2 adet el bombası ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,"Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." mesajı verdi. 

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