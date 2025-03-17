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Gündem
AA 17.03.2025 03:30

Bakan Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine davet

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine davet etti.

Bakan Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine davet

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain'in etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhteşem bir konsere imza attığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleşen bu özel etkinlikte, müziğin ruhu ve ramazanın manevi atmosferi bir araya geldi. Etkileyici yorumu ve sahne performansıyla dinleyicileri mest eden Maher Zain, gönüllere dokunan ezgileriyle unutulmaz anlar yaşattı. Sanat, ramazanın ruhuyla buluştu. Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerimizle sanat ve maneviyatı buluşturmaya devam ediyoruz. Sizleri de milletin evine bekliyoruz."

 

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Mehmet Nuri Ersoy Ramazan Ayı
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