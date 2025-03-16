Milli boksörler, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 12 sıkletin tamamında yer alan, kürsünün 6'sında kendisine yer bulan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye'ye altın madalyayı olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli 66 kiloda getirdi.

Millilerde 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner bronz madalya elde etti.

41. madalya Sırbistan'da geldi

Kadın boksunda 2001 yılından bu yana düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda en başarılı ülkelerden biri olan Türkiye, madalya sayısını 41'e çıkardı.

Türkiye, Sırbistan'da aldığı madalyalarla şampiyona tarihinde 12'si altın, 11'u gümüş ve 18'i bronz olmak üzere toplamda 41. madalyasına ulaştı.

Tüm zamanların madalya sıralamasında ise Türkiye; Rusya, Çin ve Hindistan'ın arkasında 4. sırada bulunuyor.Gençlik ve Spor Bakanı Bak, milli boksörleri tebrik etti

Bakan Bak, milli boksörleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları kutladı.

Bakan Bak, milli boksörleri tebrik ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın final müsabakalarında mücadele eden milli boksörlerimiz bizleri gururlandırdı. Heyecanla takip ettiğimiz finallerde milli sporcularımızın ringdeki kazanma azmine hep birlikte şahit olduk. 66 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi kutluyorum. 52 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda gümüş madalya elde eden Hatice Akbaş'ı ve 81 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Büşra Işıldar'ı tebrik ediyorum. Kazanılan madalyalarda emeği geçen başta milli sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize teşekkür ediyorum."