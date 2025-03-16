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Gündem
AA 16.03.2025 23:01

Milli atlet Pınar Akyol, Avrupa Atmalar Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli atlet Pınar Akyol, Avrupa Atmalar Kupası'nda gülle atma branşında altın madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet Pınar Akyol, Avrupa Atmalar Kupası'nda altın madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyonda Pınar Akyol, gülle atma branşında 16,15 metrelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Milli atlet Muhammet Hanifi Zengin ise cirit atma branşında 72,70 metrelik derecesiyle organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı sporculardan Halil Yılmazer, Avrupa Atmalar Kupası'nda çekiç atma branşında 70,35 metrelik derecesiyle grubunda 6'ıncı, genel sıralamada ise 23. oldu.

Milli sporculardan Hira Öztoprak ise çekiç atma branşında 56,95 metrelik derecesiyle 11. sırada yarışmayı tamamladı. Milli sporcu Yasin Mehmet Yılmaz da disk atma branşında 44,27 metrelik derecesiyle 13. sırada yer aldı.

Milli sporcu Özkan Baltacı da Avrupa Atmalar Kupası'nda çekiç atma branşında 71,44 metrelik derecesiyle grubunda 16'ıncı, genel sıralamada ise 19. olarak yarışmayı bitirdi.

Milli sporcu Özlem Becerek de disk atma branşında 55,25 metrelik derecesiyle grubunda 12'inci, genel sıralamada ise 17. oldu.

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