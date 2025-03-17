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TRT Haber 17.03.2025 00:28

Kira beyannamesinde son gün 2 Nisan

Geçen yıla ait konut ve iş yeri kira gelirlerinde beyanname süresi 2 Nisan'da sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı da beyanname sürecine ilişkin bilgileri, hazırladığı videoyla anlattı. Mükelleflerin beyannamelerini, Dijital Vergi Dairesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden hızla doldurabileceği hatırlatıldı.

Kira beyannamesinde son gün 2 Nisan

Kira gelirlerinde beyanname verme süresi devam ediyor.

Konuttan geçen yıl 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödemekle mükellef. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

Vergi mükelleflerinin cezalı işlemlerle karşılaşmamaları için beyannamelerini 2 Nisan’a kadar vermeleri gerekiyor. Beyan edilen vergiler, iki taksitte ödenebilecek.

Gelir vergisi iki taksitte ödenebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı da sosyal medya hesapları üzerinden bir hatırlatma videosu paylaştı. Süreç hakkında detaylı bilgi verildi.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının gib.gov.tr internet adresi üzerinden “hazır beyanname sistemini” doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek. Süreçle ilgili her türlü bilgi için ise ALO 189 Vergi İletişim Merkezi hizmete sunulmuş durumda.

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