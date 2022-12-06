Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde Meclis Genel kurulunda tartışma çıktı. AK Parti ve İyi Partili milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

İyi Partili Hüseyin Örs, aldığı darbeyle rahatsızlandı. İyi Partili vekil, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulmak üzere hastaneye yönlendirildi.

Genel Kurul'daki olaylar nedeniyle bazı milletvekillerine iç tüzük gereği disiplin cezası verildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, İyi Parti'li Hüseyin Örs'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul'a iki birleşim katılmama cezası verildi.

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da Meclis'e yakışmayan söz ve davranışlar nedeniyle kınama cezası aldı.