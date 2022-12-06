Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Duman'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit Pençe Operasyonları
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