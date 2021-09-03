28 şubat davası sanıklarının müebbet hapis cezaları kesinleşti. 14 hükümlüden 6'sı cezaevine girdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık avukatlarının itirazı üzerine, 28 Şubat dava dosyasını Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden istedi.

Sanıklar için verilen infaz kararın ardından sanık avukatları, yeniden yargılama yapılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulundu.

Başsavcılık itirazı yerinde görürse dosya Yargıtay’a gidecek

Bunun üzerine Başsavcılık, itirazları değerlendirmek için 28 Şubat davasını karara bağlayan Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden bin 700 klasörden oluşan dosyayı istedi. Klasörler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

İnceleme sonucunda savcılık, itirazı yerinde görmesi halinde gereğinin yapılması için dosyayı Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesine gönderecek. Nihai kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.

Davada hükmü bozulan sanıklar ise yeniden hakim karşısına çıkacak 4 sanığın yeniden yargılanmasına 22 Kasım'da başlanacak.