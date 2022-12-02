Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter, İçişleri Bakanlığındaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini imzaladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Pinter'in ikili görüşmesi, görüntülerin alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da hazır bulundu.

İki bakan daha sonra, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) heyetler arası görüşmeye katıldı.

Soylu ve Pinter, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Dostluk Yolu Projesi kapsamında 50 Türk polisi Macaristan'da görev yapıyor

Macaristan İçişleri Bakanı Pinter'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Soylu, ikili görüşme sırasında Pinter'in kendisine, "Türkiye ile Macaristan'ın ilişkileri mükemmel yürüyor." dediğini aktardı.

Pinter'in uzun yıllardır içişleri bakanlığı yaptığını ve kamu yönetiminde çalışma disiplininin nasıl yapılacağını ortaya koyan bir kişilik olduğunu söyleyen Soylu, "Bir kişinin, kimliğin, karakterin nasıl güçlü olduğunun ve işini nasıl iyi yapabildiğinin bir göstergesidir ve biz de kendisini örnek alıyoruz." dedi.

Küreselleşmenin dayatmalarına karşı ülkenin, milletin, birlik ve beraberliğin korunması noktasında azimli olduklarını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Sayın Pinter ile geçen yıl Macaristan'da çok önemli bir adım için birlikte olmuştuk. 'Dostluk Yolu Projesi' ile 50 polisimize orada ev sahipliği yapıyorlar. Üç ayrı kapıda Macaristan polisi ile ortak çalışıyorlar. Bugüne kadar çok ciddi bir sonuç elde ettiler. 678 bin tır denetlediler, 3 bin 776 kaçak göçmen yakaladılar. Bizim vatandaşlarımıza da yönlendirme, destek ve yardımda bulundular. Yaklaşık 8 bine yakın vatandaşımıza tercüme yaptılar. Sahte belgeler yakaladılar ve birtakım kaçakçılıkları da Macaristan polisi ile iş birliği içerisinde çözdüler."

"Böylece üretim kapasitemizi artırıyoruz"

Macaristan İçişleri Bakanlığının, dünya genelinde çip krizi yaşanan dönemde pasaport konusunda kendilerine çok ciddi destekleri olduğuna dikkat çeken Soylu, "Bir taraftan yerli ve milli şekilde kendi pasaportumuzu üretiyoruz, bir taraftan yarı mamul olarak gönderiyoruz ve Macaristan matbaasında bunu basıyorlar. Böylece üretim kapasitemizi artırıyoruz." bilgisini verdi.

"Macaristan ve Türkiye arasında çok ciddi bir iş birliği söz konusu"

Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer alanlarda Macaristan ile yürütülen iş birliği ve dayanışmayı daha ileri noktalara taşımaya kararlı olduklarını dile getiren Soylu, "Uyuşturucu, mali suçlar, sınır aşan suçlar, kaçakçılık ve organize suçlar, aynı zamanda terör konusunda, FETÖ, PKK ve PYD konusunda da Macaristan ve Türkiye arasında çok ciddi bir iş birliği söz konusu." dedi.

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin 100'üncü yılı

Macaristan ile Budapeşte Süreci'nin eş başkanlığının iki ülke olarak ortaklaşa yürütüldüğünü hatırlatan Soylu, göç yönetimi konusunda ortak uzlaşı zeminleri oluşturulduğunu söyledi.

İş birliğine yönelik pozitif tutumu nedeniyle Pinter'e teşekkürlerini ileten Soylu, 2024 yılının Türkiye ile Macaristan arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 100'üncü yılı olduğunu ve bu yılı Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacaklarını kaydetti.

Soylu, altyapısı oluşturularak Türkiye ve Macaristan İçişleri Bakanlıkları arasında ortak çalışma mekanizmasının kurulması noktasında bir niyet beyanlarının oluşturulduğunu, mekanizmayı en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini anlattı.

"Türk polisler, en disiplinli ve başarılı olanlar"

Macaristan İçişleri Bakanı Pinter da daveti için Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığının çalışmaları hakkında çok faydalı bilgiler edindiklerini belirten Pinter, "Kolluk kuvvetleri polis ve jandarmanın, faaliyet alanlarında gösterdikleri ilerleme ve gelişme için kendilerini tebrik ediyorum. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye'nin asayişi, kamu düzeni dünya standartlarına yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macaristan'daki sınır geçiş noktalarında görev yapan Türk polislerine de değinen Pinter, "Macaristan'da hizmet veren polis memurlarının çalışmaları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Macaristan'da hem Frontex çerçevesinde hem de Avrupa Birliğinin üyesi diğer ülkelerden polisler görev yapmakta. Ama şunu söyleyebilirim ki, Türk polisler, en disiplinli ve başarılı olanlar. Biz bundan sonra da iş birliğini sürdürmeye, uygun iş birliği mekanizmasının tesis edilmesine hazırız." diye konuştu.