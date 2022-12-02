Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılarak, "Özel Diyalog" oturumunda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Avrupa sınırı Yunanistan ile başlamıyor. Ermenistan, Azerbaycan ve Kazatistan'ın bir kısmı da Avrupa'da sayılıyor. Avrupa'nın sınırı Tükiye'den başlıyor.

Avrupa yalnız kriz zamanı değil, nomal zamanda da Türkiye'nin önemini anlamalı. Türkiye, 9 binden fazla yabancı teröristi teslim etti. Terörle mücadelede diğer birçok ülkeden fazla iş yaptık. Ukrayna'da bile AB bize danışmadı. AB ne zaman bize ihtiyaç duysa ulaşıyor ama Türkiye'nin rolünü kabul etmeleri gerekiyor.

"Çabalarımızı sürdüreceğiz"

Ukrayna topraklarının yasa dışı ilhakını kabul etmedik, Boğazları Rus gemilerine kapattık. İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz.

(İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci) İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor."

(Suriye'nin kuzeyinde) DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor.