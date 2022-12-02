İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılmak üzere Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, forumun yapıldığı Parco dei Principi Oteli'nde İtalyan mevkidaşıyla görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Roma'da görüştüğümüz İtalya Dışişleri Bakanıyla Ukrayna ve Libya'daki gelişmeleri, ekonomik ve savunma sanayii iş birliğimizi ele aldık." paylaşımında bulundu.

İki bakanın görüşmesine dair diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme yaklaşık yarım saat sürdü ve Çavuşoğlu, Tajani'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Ischia'daki heyelan nedeniyle Türkiye’nin taziyelerini iletti ve Yunanistan'da bugün bir İtalyan diplomatın aracının kundaklanmasından duyduğu üzüntüyü belirtti.

Tajani de İstanbul Tahıl Anlaşması nedeniyle Türkiye'ye tebriklerini iletti.

Görüşmede, Ukrayna ve Libya konusu detaylıca ele alındı ve terörizmle mücadelede iş birliği ve savunma sanayisi iş birliği konuları da görüşüldü.

Tajani ayrıca, 2023 yılında iki ülke arasında bir iş konseyi toplantısının yapılmasını önerdi.