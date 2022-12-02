Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi'ne ön inceleme başlattı
İçişleri Bakanlığı, LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberler üzerine, Bursa Nilüfer Belediyesi'nde araştırma ve ön inceleme başlattı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nilüfer Belediyesinin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır." denildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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