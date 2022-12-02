Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İlk Evim İlk İş yerim" sosyal konut projesine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında "Kurada evsahibi oldunuz ve bunun için para talep edildiği”yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikâyetleri gelmektedir.

"İşlemler Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerince yapılmaktadır"

Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak konut çıktığını söyleyip, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."