2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdiklerini belirtti.

Yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla 2'si Gri, 1'i Sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirerek Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.