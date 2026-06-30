Dışişleri Bakanı Fidan, üst düzey AB yetkilileriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Brunner ile Ankara'da görüştü.