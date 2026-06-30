Dışişleri Bakanı Fidan, üst düzey AB yetkilileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Brunner ile Ankara'da görüştü.