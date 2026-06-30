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TRT Haber
HABER GİRİŞ
30.06.2026 17:32
, 30.06.2026 17:45
CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını ve 7 il başkanının da ihraç talebiyle disiplin sevk edildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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