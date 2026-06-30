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Gündem
AA 30.06.2026 16:04

Bakan Şimşek, mayıs ayı iş gücü verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Bakan Şimşek, mayıs ayı iş gücü verilerini değerlendirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Şimşek, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken, işsizlik oranının yüzde 8,2 ile yatay seyrettiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere, istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz. Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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